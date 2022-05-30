Фото: Пресс-служба Совфеда

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров возглавил совет директоров «Автоваза». Об этом в понедельник, 30 мая, сообщили в пресс-службе Минпромторга.

— В ближайшее время «Автовазу» предстоит большая и сложная работа. Новые продукты будут разрабатываться в том числе на российских платформах с использованием российских инжиниринговых компетенций, а также с максимальным привлечением российских поставщиков компонентов — это принципиальное решение. Реализация таких планов потребует стопроцентной отдачи со стороны менеджмента и коллектива компании. Минпромторг России и ведущий российский научно-исследовательский институт автомобилестроения «НАМИ» окажут всю необходимую поддержку предприятию, — отметил глава ведомства.

Так, в соответствующем документе говорится, что министр «на безвозмездной основе займет пост председателя директоров крупнейшего российского производителя легковых автомобилей «Автоваз», сообщает сайт Минпромторга.

Напомним, что бывший министр транспорта России и вице-губернатор Санкт-Петербурга Максим Соколов возглавил автомобилестроительную компанию АвтоВАЗ.

При этом глава Минпромторга РФ заявил, что разработкой стратегии завода «Москвич» будут заниматься и специалисты компании «КамАЗ». По его словам, на бывшем заводе Renault могут производиться автомобили в сотрудничестве с иностранными брендами.