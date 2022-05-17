Денис Мантуров: Стратегию завода «Москвич» разработают совместно с «КамАЗом»

Фото: Пресс-служба Совфеда

Стратегия завода «Москвич» будет разработана совместно с «КамАЗом». Об этом во вторник, 17 мая сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

По его словам, на бывшем заводе Renault могут производиться автомобили в сотрудничестве с иностранными брендами.

— Сейчас совместно с «КамАЗом» идет работа над новой стратегией для московского завода. Она предполагает как сотрудничество с иностранными брендами, так и развитие своих собственных продуктов, в том числе электрических, — отметил глава Минпромторга.

Кроме того, при разработке нового модельного ряда будут учитываться уже существующие наработки «КамАЗа» по разработке электромобилей, передает ТАСС.

16 мая мэр Москвы Сергей Собянин принял решение возобновить производство машин под брендом «Москвич». По его словам, это позволит сохранить большую часть трудового коллектива завода, а также смежных предприятий.

Также стало известно, что доля в «АвтоВАЗе» будет принадлежать Научно-исследовательскому автомобильному и автомоторному институту (НАМИ), а завод «Рено Россия» — Москве.