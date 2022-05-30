Рогозин обозначил сроки запуска российского аппарата на Луну

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Лунная миссия «Луна-25» должна запуститься в конце сентября. Об этом в понедельник, 30 мая, сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

— Надеюсь, пройдут удачно все испытания. И в конце сентября выйдем на запуск Луна-25, — написал он в своем Telegram-канале.

Напомним, что президент России Владимир Путин 12 апреля заявил, что страна собирается возобновить свою лунную программу и запустить автоматический аппарат «Луна-25». По словам российского лидера, Россия будет последовательно и настойчиво осуществлять все планы в космическом секторе, которые были намечены изначально

При этом генеральный директор Роскосмоса заявил о нехватке денежных средств на осуществление космического ядерного буксира «Зевс». По его словам, финансовые проблемы возникли из-за того, что большая часть средств Банка России за рубежом заморожена. В этом ключе Рогозин предложил «напечатать» нужную сумму денег и отдать ее промышленности под перспективные инвестиционные проекты.

Кроме того, Рогозин рассказал, что Российская орбитальная служебная станция (РОСС) должна быть в целом автоматической. Он уточнил, что к подобному выводу пришел Совет Российской академии наук (РАН) по космосу совместно с президиумом Научно-технического совета Роскосмоса.