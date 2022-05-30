Вице-президенту инвестиционной компании сожгли BMW X7 в центре Москвы. Видео

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Россия, Москва, Тверской бульвар Карта всех событий

В ночь на 30 мая на Патриарших прудах сожгли машины нескольких автовладельцев. Материальный ущерб составил более 11 миллионов рублей.

По словам собеседника «ВМ», изначально подожгли BMW X7. В какой-то момент огонь перекинулся на припаркованные рядом автомобили марки Mercedes, принадлежащие экс-сотруднику Госдумы и бывшему топ-менеджеру «Внешэкономбанка».

В тот же день недалеко от места происшествия гуляла шумная компания. Именно поэтому изначально у следователей была версия, что автомобили подожгли случайно, но после просмотра камер стало ясно, что машины целенаправленно поджег неизвестный.

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Материальный ущерб составил более 11 миллионов рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества, совершенные из хулиганских побуждений, путем поджога».

За четыре месяца текущего года в Москве зарегистрировано 211 случаев возгорания транспортных средств. В пресс-службе столичной прокуратуры напомнили, что данная статья предусматривает наказание в виде принудительных работ или лишения свободы до пяти лет.