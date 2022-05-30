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«Ответит по всей строгости»: Добровинский раскрыл подробности скандала с Любовью Успенской

Рафаэль Залян

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
«Ответит по всей строгости»: Добровинский раскрыл подробности скандала с Любовью Успенской
Фото: Андрей Любимов / АГН Москва

Российская певица Любовь Успенская ответит по всей строгости закона за избиение собаки и использование ненормативной лексики в отношении другого человека. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» сообщил адвокат Александр Добровинский, комментируя скандал, инициатором которого стала королева русского шансона.

По словам юриста, знаменитость избила соседскую собаку, принадлежащую дизайнеру Анне Кауфман, чьи интересы он будет представлять в суде.

— Успенская все-таки вышла на связь, она мне написала, — рассказал юрист. — Собаке, которую она избила, уже сделали операцию. Мы направили заявление в полицию и считаем, что человек должен быть наказан за свои слова и поступки. Успенская тоже должна отвечать. Нельзя называть человека проституткой и бить несчастное животное, которое не может даже передвигаться толком.

При этом Добровинский предложил Успенской вместо того, чтобы отрицать свою вину, признаться в содеянном, чего она, как заметил спикер, не делает, и прийти к хозяйке избитой собаки с «букетом цветов» в качестве жеста примирения:

— Ну, выпила ты там, накричала. Что сделано, то сделано. Приди, извинись, скажи, что будешь лечить собаку… Но ничего она не сделала. Одни выдумки с ее стороны.

Добровинский отметил, что, как и в деле с участием Ефремова, он будет защищать сторону «слабых и обиженных».

— Человек должен будет ответить по всей строгости закона, — заключил юрист.

По данным СМИ, инцидент с участием Успенской произошел в понедельник, 30 мая. Артистка напала на бульдога соседки Анны Кауфман. Все случилось, когда певица вышла на прогулку с дочерью Татьяной и йоркширским терьером. По словам Кауфман, Успенская побежала за трехмесячным щенком французского бульдога, но, обнаружив там только старую собаку, начала избивать ее рукояткой поводка. После чего она вступила в конфликт с хозяйкой питомца, заявив, что собака чуть не укусила ее за ногу и не загрызла ее терьера.

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