Смерть от горя: врачи рассказали, чем опасно «разбитое сердце»

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Потеря близкого и дорогого человека может резко негативно сказаться на здоровье человека. Специалисты американской клиники Мейо предупредили, что это может привести к смерти.

Исследователи привели в пример недавнюю трагедию в Техасе. После стрельбы в начальной школе вдовец погибшей учительницы начальных классов скончался от сердечного приступа. Мужчина посетил могилу супруги, чтобы возложить на нее цветы. После он вернулся домой, где внезапно умер. Врачи утверждают, что причиной этого стал именно синдром разбитого сердца.

Сильный выброс гормонов стресса, к примеру адреналина, способен нанести вред сердцу, объясняют эксперты. Сердце из-за этого не в состоянии обеспечить движение крови по кровеносной системе.

Синдром разбитого сердца сопровождается внезапной болью в груди, отдышкой. Специалисты подчеркивают необходимость срочно обратиться к врачу при обнаружении у себя таких симптомов, передает радио КП.

До этого кардиолог Анна Кореневич объяснила, как уменьшить холестериновые бляшки. По ее словам, для начала необходимо провести медицинские исследования.

Если у пациента обнаружат холестериновые бляшки, то с этой проблемой нужно работать, чтобы не допустить осложнений в виде инфаркта или инсульта. Как отмечают медицинские специалисты, бляшки могут сокращаться в размерах почти втрое.