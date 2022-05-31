Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Эпоха Старбакс и Макдональдс

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Кто придумал Последний звонок?

Кто придумал Последний звонок?

Легендарный «Москвич» вернулся

Легендарный «Москвич» вернулся

Какие города играли роль Москвы

Какие города играли роль Москвы

Кого нельзя сократить?

Кого нельзя сократить?

Отцовство в зрелом возрасте

Отцовство в зрелом возрасте

Судьбы детей-вундеркиндов

Судьбы детей-вундеркиндов

Как рок-н-ролл пришёл в СССР?

Как рок-н-ролл пришёл в СССР?

Где в мире заблокированы соцсети

Где в мире заблокированы соцсети

Как защитить машину от угона

Как защитить машину от угона

В Болгарии прекращает работу программа переселения украинских беженцев вглубь страны

Егор Провоторов
В мире
В Болгарии прекращает работу программа переселения украинских беженцев вглубь страны
Фото: Pexels

Болгарское правительство решило прекратить программу переселения украинских беженцев с черноморского побережья вглубь территории страны и намерено разместить украинцев в специализированных буферных центрах. В специальном видеообращении в минувший понедельник, 30 мая, об этом заявила вице-премьер Болгарии Калина Константинова.

По словам политика, София больше не может себе позволить содержать беженцев в гостиницах курортных городов. Она напомнила, что первоначально заявлялось, что эта мера носит временный характер и была сделана для того, чтобы украинцы «почувствовали себя свободно и встали на ноги». Константинова выразила разочарование от того, что беженцы пытались заявлять массу конкретных и личных желаний, которые не могли быть удовлетворены, пишет ТАСС.

Политик признала, что программа переселения была сорвана, а присланные за беженцами автобусы и поезда уходят пустыми.

— Правительство прекращает интеграционный план по расселению беженцев в глубине страны. Мы сделали абсолютно все, чтобы нам не приходилось разбивать палаточные городки, но защита - это право, а не обязанность, — заметила вице-премьер Болгарии.

Она подчеркнула, что теперь развитие ситуации находится в руках украинской общины в Болгарии. Она призвала всех, кто не нуждается в убежище, заявить об этом. Для остальных в стране есть базы, еда и люди, которые готовы им помочь.

Накануне стало известно, что группа украинских беженцев, перемещенных вглубь Болгарии с прибрежной территории, устроила скандал из-за «неподобающих условий» размещения на одной из турбаз.

Украина Болгария беженцы
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Юрий Юденков
Юрий Юденков

Нужные вопросы решает Российская армия

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что почитать на каникулах?

Виктор Литовкин
Виктор Литовкин

На фронтах наступил перелом

Никита Миронов
Никита Миронов

Украинцы отказываются умирать за Зеленского

Андрей Тарасов
Андрей Тарасов

Помогаем найти работу молодежи

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

«Жена» для вечности ноль

Леонид Ольшанский
Леонид Ольшанский

Некоторых ждет расстрел

Все мнения
О проекте