В Болгарии прекращает работу программа переселения украинских беженцев вглубь страны

Фото: Pexels

Болгарское правительство решило прекратить программу переселения украинских беженцев с черноморского побережья вглубь территории страны и намерено разместить украинцев в специализированных буферных центрах. В специальном видеообращении в минувший понедельник, 30 мая, об этом заявила вице-премьер Болгарии Калина Константинова.

По словам политика, София больше не может себе позволить содержать беженцев в гостиницах курортных городов. Она напомнила, что первоначально заявлялось, что эта мера носит временный характер и была сделана для того, чтобы украинцы «почувствовали себя свободно и встали на ноги». Константинова выразила разочарование от того, что беженцы пытались заявлять массу конкретных и личных желаний, которые не могли быть удовлетворены, пишет ТАСС.

Политик признала, что программа переселения была сорвана, а присланные за беженцами автобусы и поезда уходят пустыми.

— Правительство прекращает интеграционный план по расселению беженцев в глубине страны. Мы сделали абсолютно все, чтобы нам не приходилось разбивать палаточные городки, но защита - это право, а не обязанность, — заметила вице-премьер Болгарии.

Она подчеркнула, что теперь развитие ситуации находится в руках украинской общины в Болгарии. Она призвала всех, кто не нуждается в убежище, заявить об этом. Для остальных в стране есть базы, еда и люди, которые готовы им помочь.

Накануне стало известно, что группа украинских беженцев, перемещенных вглубь Болгарии с прибрежной территории, устроила скандал из-за «неподобающих условий» размещения на одной из турбаз.