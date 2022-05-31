Украинские беженцы учинили скандал в Болгарии из-за условий проживания на турбазе

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Группа беженцев из Украины «взбунтовалась» и отказалась жить на болгарской государственной турбазе, их на время переселили в частный отель, сообщает в понедельник, 30 мая, Болгарское национальное радио (БНР).

По мнению 19 беженцев, туристическая база в районе Велико-Тырново, на которую они были переселены из черноморской Варны, оказалась непригодной для их проживания. После экстренного вмешательства болгарских властей скандал удалось «потушить», предоставив им частный отель в населенном пункте Горна-Оряховица. В интервью радиостанции одна из украинок заявила, что им солгали.

— Нас привезли в другое место, а не в то, о котором говорили. Там была плесень и влага, там было невозможно оставаться с детьми. Мы взбунтовались и нас перевезли сюда. Что будет потом, мы не знаем, — заявила она.

Владелица отеля, в котором временно разместились украинцы, подчеркнула, что будет кормить беженцев только до 1 июня. Затем им будет предоставляться только ночлег, пишет РИА Новости.

Накануне стало известно, что представители болгарских властей в ближайшее время встретятся с представителями Европейской комиссии для обсуждения российских требований оплачивать поставки газа в рублях.