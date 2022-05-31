Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Эпоха Старбакс и Макдональдс

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Кто придумал Последний звонок?

Кто придумал Последний звонок?

Легендарный «Москвич» вернулся

Легендарный «Москвич» вернулся

Какие города играли роль Москвы

Какие города играли роль Москвы

Кого нельзя сократить?

Кого нельзя сократить?

Отцовство в зрелом возрасте

Отцовство в зрелом возрасте

Судьбы детей-вундеркиндов

Судьбы детей-вундеркиндов

Как рок-н-ролл пришёл в СССР?

Как рок-н-ролл пришёл в СССР?

Где в мире заблокированы соцсети

Где в мире заблокированы соцсети

Как защитить машину от угона

Как защитить машину от угона

Журналисты The Times рассказали о ребрендинге «Азова»

Егор Провоторов
В мире
Журналисты The Times рассказали о ребрендинге «Азова»
Фото: depositphotos

Украинское военизированное объединение «Азов» отказалось от символики, стилизованной под знак, который в годы Великой Отечественной войны эксплуатировали части войск СС фашистской Германии. Об этом в минувший понедельник, 30 мая, написало британское издание The Times.

Свой вывод представители британской прессы сделали, основываясь на деталях церемонии объявления о формировании подразделения сил спецопераций националистического батальона, которая состоялась в воскресенье, 29 мая, в Харькове.

В материале сказано, что на церемонии радикалам были розданы новые нарукавные нашивки, н которых не было изображения видоизмененного нацистского символа «волчий крюк», который использовался «Азовом» с 2014 года. Вместо него на шевронах появился желтый трезубец на синем фоне.

При этом из материала британских журналистов не стало ясным, идет ли речь о смене эмблемы всего националистического объединения или только о символе появившегося спецподразделения «Азова», пишет ТАСС.

На прошлой неделе стало известно, что примерно восемь тысяч украинских военнослужащих сдались в плен силам ДНР и ЛНР за несколько дней.

Национализм изменения батальон «Азов»
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Юрий Юденков
Юрий Юденков

Нужные вопросы решает Российская армия

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что почитать на каникулах?

Виктор Литовкин
Виктор Литовкин

На фронтах наступил перелом

Никита Миронов
Никита Миронов

Украинцы отказываются умирать за Зеленского

Андрей Тарасов
Андрей Тарасов

Помогаем найти работу молодежи

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

«Жена» для вечности ноль

Леонид Ольшанский
Леонид Ольшанский

Некоторых ждет расстрел

Все мнения
О проекте