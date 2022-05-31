Журналисты The Times рассказали о ребрендинге «Азова»

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Украинское военизированное объединение «Азов» отказалось от символики, стилизованной под знак, который в годы Великой Отечественной войны эксплуатировали части войск СС фашистской Германии. Об этом в минувший понедельник, 30 мая, написало британское издание The Times.

Свой вывод представители британской прессы сделали, основываясь на деталях церемонии объявления о формировании подразделения сил спецопераций националистического батальона, которая состоялась в воскресенье, 29 мая, в Харькове.

В материале сказано, что на церемонии радикалам были розданы новые нарукавные нашивки, н которых не было изображения видоизмененного нацистского символа «волчий крюк», который использовался «Азовом» с 2014 года. Вместо него на шевронах появился желтый трезубец на синем фоне.

При этом из материала британских журналистов не стало ясным, идет ли речь о смене эмблемы всего националистического объединения или только о символе появившегося спецподразделения «Азова», пишет ТАСС.

На прошлой неделе стало известно, что примерно восемь тысяч украинских военнослужащих сдались в плен силам ДНР и ЛНР за несколько дней.