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Российская система РЭБ подавила помехами натовский беспилотник у берегов Крыма

Егор Провоторов
В мире
Российская система РЭБ подавила помехами натовский беспилотник у берегов Крыма
Фото: depositphotos

Система радиоэлектронной борьбы (РЭБ) российских Вооруженных сил помехами сумела подавить беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Североатлантического альянса (НАТО), который пытался вести разведку в интересах Украины над акваторией Черного моря.

Как сообщил РИА Новости осведомленный источник, стратегический беспилотник сил НАТО опасно приближался к побережью Крымского полуострова.

— Потенциально аппарат пытался вести разведку российских объектов и сил в интересах войск Украины, — рассказал собеседник информагентства во вторник, 31 мая.

По словам информированного источника, отечественные комплексы РЭБ в результате постановки комбинированных помех радиотехническим датчикам беспилотного аппарата «сделали его миссию бессмысленной».

В конце марта официальный представитель Минобороны РФ, генерал-майор Игорь Конашенков рассказал о том, что российская авиация сумела сбить над акваторией Черного моря другой беспилотник, приближавшийся к Севастополю.

Спустя два месяца, в конце мая появилась информация, что отечественный тяжелый ударный беспилотник С-70Б «Охотник» в ходе испытаний выполнил стрельбу управляемыми ракетами по целям на земле.

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