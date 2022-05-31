В МИД РФ допустили эвакуацию российских дипломатов из недружественных стран

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Москва на данный момент не считает необходимым эвакуировать сотрудников посольств из недружественных государств, однако предусмотрены меры в случае непредвиденной ситуации, заявил статс-секретарь, замглавы Министерства иностранных дел России Евгений Иванов во вторник, 31 мая.

Дипломат отметил, что в отдельных странах, где замечена «повышенная активность русофобских элементов», местные власти в соответствии со своими обязательствами касательно международного права уже приняли необходимые меры, чтобы оградить послов и иных диппредставителей от нападений экстремистов. При этом замминистра заметил, что так происходило не везде, пишет РИА Новости.

При этом Иванов подчеркнул, что нужды в эвакуации части сотрудников дипведомства с территории недружественных стран на данный момент нет.

— Хотя такие меры на случай нежелательного развития событий, конечно же, предусмотрены, — заключил замглавы МИД России.

В минувшую пятницу, 27 мая, российское посольство обвинило Соединенные Штаты в «раскручивании русофобской истерии».