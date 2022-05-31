Столичный производитель буровых установок снизил время выпуска товаров на 20 процентов

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Столичный завод по производству бурового оборудования сократил время изготовления продукции на 20 процентов благодаря участию в национальном проекте «Производительность труда». Об этом сообщил министр правительства Москвы, глава департамента экономической политики и развития Кирилл Пуртов во вторник, 31 мая.

— В рамках первого этапа реализации национального проекта завод перенастроил процесс производства буровых установок, которые монтируются на автомобили повышенной проходимости и самоходную гусеничную технику, в том числе конверсионную. В результате теперь на сборку одной установки тратится 88 часов вместо 110. Второй этап реализации нацпроекта позволит компании приступить к созданию новой импортозамещающей продукции — отечественных комплектующих для установок для бурения скважин, — отметил Пуртов.

Нацпроект «Производительность труда» реализуется с 2021 года. В этом году его участниками могут стать 109 компаний. При этом требованиям для участия в проекте соответствуют около четырех тысяч организаций Москвы.

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