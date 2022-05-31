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В Китае пригрозили США бедой за невыполнение обязательств по Тайваню

Полина Долганова
В мире
В Китае пригрозили США бедой за невыполнение обязательств по Тайваню
Фото: depositphotos

Вашингтон все больше уходит от своих же обязательств по вопросу Тайваня и «накликает на себя беду». Об этом во вторник, 31 мая, заявил глава МИД Китая Ван И.

По его словам, США не соблюдают принципа «одного Китая» и подрывают мир в Тайваньском проливе.

— Вашингтон должен сделать правильный выбор: нужно быть выше логики соперничества, наращивать взаимодействие и сотрудничество, — отметил министр.

Он добавил, что трения с КНР усилятся, если Штаты не прекратят вести политику, нацеленную на поражение Китая, передает ТАСС.

23 мая американский лидер Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты готовы участвовать в защите Тайваня военными методами, если туда решит «вторгнуться» Китай. По его словам, США взяли на себя такие обязательства.

В этот же день в МИД КНР призвали Соединенные Штаты быть осторожными в словах относительно ситуации вокруг Тайваня.

Официальный представитель Минобороны Китая У Цянь 10 марта заявил, что его страна хочет добиться мирного воссоединения с Тайванем, но никогда не потерпит его «независимости». По его словам, Китай стремится к мирному воссоединению, которое бы основывалось на принципе «одна страна — две системы». Он также заявил, что сепаратистские силы на Тайване пытаются «расколоть родину», добиваясь независимости островного государства.

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