Собянин рассказал о росте числа самозанятых в Москве

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Число самозанятых в столице превысило один миллион человек. Об этом во вторник, 31 мая, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Рост самозанятости является одним из важнейших трендов развития современного рынка труда. Новые технологии позволяют многим людям самостоятельно находить применение своим способностям и талантам. И вместо трудоустройства они выбирают работу на себя, — сказал он.

Глава города добавил, что Москва стала участником федерального эксперимента по внедрению специального налога на профессиональный доход (НПД).

По его словам, переход к НДП позволил самозанятым выйти из тени. Работники спокойно легализовывают свою профессию, расширяют круг клиентов и избавляются от различных проблем.

Мэр столицы отметил, что налог на профессиональный доход постепенно становится серьезным источником пополнения городского бюджета. За первые четыре месяца этого года самозанятые перечислили в казну 2,3 миллиарда рублей. Это почти в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, рассказал Собянин в своем блоге.

19 мая «Вечерняя Москва» рассказала, как получить статус самозанятого. В материале говорится, какие привилегии он дает, его плюсы и минусы и многое другое.