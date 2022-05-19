Как стать самозанятым в 2022 году

Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

Количество самозанятых в Москве уже приблизилось к миллиону человек. Каждый седьмой работающий житель столицы обладает этим статусом. Многие москвичи оценили плюсы данного налогового режима. Как получить статус самозанятого, какие привилегии он дает, а также о его плюсах и минусах — в материале «Вечерней Москвы».

Как получить статус самозанятого

Самозанятый — это человек, который платит специальный налог на профессиональный доход (НПД). Любой россиянин с шестнадцати лет может стать самозанятым буквально за несколько минут. Самый простой способ — оформить этот налоговый статус через приложение «Мой налог». Его можно бесплатно скачать на телефон. Регистрацию необходимо пройти по паспорту или через личный кабинет налогоплательщика на сайте ФСН.

Для регистрации с помощью приложения потребуется загрузить фотографию с данными паспорта, а во втором случае — ввести ИНН и пароль.

Также есть возможность зарегистрироваться в качестве самозанятого через банк. Необходимо прийти в организацию с паспортом и подать заявление. Банк подпишет его своей усиленной электронной подписью.

Следует отметить, что человек считается самозанятым со дня регистрации.

Чем могут и не могут заниматься самозанятые

Самозанятые могут заниматься оказанием услуг, выполнять работу и продажу товаров, сделанных своими руками. Например, мастеру маникюра выгоднее оформить статус НПД, чем платить налоги за ИП.

Данный статус подойдет тем, у кого:

есть собственное дело;

нет наемных сотрудников;

профессиональный доход за год не превышает 2,4 млн рублей.

Самозанятые не могут продавать закупленные товары. Данный налоговый статус не подходит для розничной или оптовой торговли. Также нельзя добывать и реализовывать полезные ископаемые, продавать подакцизные и маркированные товары, транспорт и недвижимость, сдавать в аренду нежилые помещения. Самозанятый не может заниматься деятельностью медиаторов, посредников, нотариусов, арбитражных управляющих, оценщиков и адвокатов.

Кроме того, самозанятые не могут нанимать людей на работу.

Какие привилегии дает этот статус

Самая главная привилегия для самозанятого — это оплата налога только в случае получения дохода. Если вы не работали определенный срок, то вам не нужно платить налог за этот период.

Безусловно, размер налоговой ставки очень привлекательный: четыре процента от доходов, полученных от работы с физлицами, и шесть процентов — с ИП и юрлицами.

Самозанятым не нужно заполнять отчеты и вести бухгалтерию своей деятельности. Достаточно выдавать чеки покупателям. Их можно формировать в приложении «Мой налог».

Также самозанятые могут получить поддержку от государства в виде субсидии на открытие бизнеса в размере 250 тысяч рублей или 100 тысяч на поддержку подсобного хозяйства. Кроме того, плательщик НПД может пройти обучение или переобучение от центра занятости за его счет.

Самозанятые могут без проблем взять кредит или купить квартиру в ипотеку. Достаточно предоставить банку справку о доходах и оплате налогов. Данные можно получить в приложении «Мой налог». Также нужно предоставить выписку банковского счета. Если у человека есть квартира, которую он сдает в аренду, можно указать ее как дополнительный источник дохода, что повысит шансы на одобрение банком.

Также возможно совмещать официальную работу и самозанятость. Например, пять дней в неделю работать офис-менеджером, а по выходным печь торты на заказ. Свое хобби нужно оформить как самозанятость.

Плюсы и минусы статуса

Юрист Екатерина Асонова в разговоре с «Вечерней Москвой» отметила, какие плюсы и минусы есть у самозанятых. По ее словам, данный налоговый статус имеет много преимуществ, но нужно учитывать годовой доход человека.

— Отмечу, что самозанятость имеет неоспоримо большое количество положительных сторон. Например, простота оформления и низкая налоговая ставка, отсутствие отчетности, широкий выбор сфер деятельности и поддержка от государства. Однако если ваш годовой доход превышает 2,4 миллиона рублей, вы не можете работать под этим налоговым статусом. Это ограничение — существенный минус самозанятости, — предупредила Асонова.

Юрист также добавила, что у самозанятых не начисляется трудовой стаж и не копится пенсия. По ее мнению, эти моменты необходимо учитывать при выборе нового налогового статуса.