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Водитель такси въехал в здание ТЦ на западе столицы

Александр Афонин
Происшествия
Водитель такси въехал в здание ТЦ на западе столицы
Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва
Россия, Москва, проспект Вернадского Карта всех событий

Водитель автомобиля такси въехал в здание торгового центра на западе столицы. Об этом во вторник, 31 мая, сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы.

Отмечается, что инцидент произошел на проспекте Вернадского.

Прокуратура Западного административного округа взял под контроль установление обстоятельств и причин произошедшего, отметили в Telegram-канале ведомства.

С начала текущего года на территории столицы зарегистрировано более 600 дорожно-транспортных происшествия с участием автомобилей такси. По данным Госавтоинспекции, причинами аварий часто становились нарушения ПДД со стороны водителей такси.

Такси Западный административный округ (ЗАО) Прокуратура
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