В МИД назвали обмен заключенными между Россией и США чувствительным вопросом

Фото: МИД РФ

Российская сторона предпочитает не афишировать усилия и не спекулировать на теме обмена заключенными между Москвой и Вашингтоном, так как этот вопрос является очень чувствительным. Об этом во вторник, 31 мая, заявил заместитель министра иностранных дел России Евгений Иванов.

— Традиционно соответствующий переговорный процесс имеет сложный и закрытый характер, договаривающиеся стороны предпочитают его не афишировать. Это тот самый случай, когда медийное сопровождение может быть во вред, а не на пользу дела, — цитирует замминистра РИА Новости.

27 апреля в Министерстве иностранных дел России сообщили, что обмен американского заключенного Тревора Рида на россиянина Константина Ярошенко состоялся в результате долгого переговорного процесса.

Два года назад суд в РФ приговорил американского студента Тревора Рида к девяти годам колонии за применение насилия в отношении правоохранителей. Соединенные Штаты в свою очередь в 2011 году приговорили к двадцати годам лишения свободы российского летчика Константина Ярошенко за сговор касательно контрабанды наркотических веществ.