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Почти 600 тысяч водителей и пассажиров пойманы за неиспользование ремня безопасности

Елена Самойлова
Происшествия
Почти 600 тысяч водителей и пассажиров пойманы за неиспользование ремня безопасности
Фото: Pexels

С начала текущего года почти 600 тысяч раз водители и пассажиры рисковали своими жизнями, не пристегиваясь в автомобиле. Об этом во вторник, 31 мая, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГИБДД по городу.

Отмечается, что с помощью комплексов фото- и видеофиксации зарегистрировано 564 107 нарушений правил применения ремней безопасности.

Еще 27 857 таких случаев заметили сотрудники Госавтоинспекции во время службы.

Кроме того, за четыре месяца текущего года произошло 36 аварий, в которых водитель или пассажиры не были пристегнуты. В итоге один человек погиб по этой причине, а 49 нарушителей получили травмы.

Накануне, 30 мая, сообщалось, что сотрудники ГАИ остановили более 200 пьяных водителей на минувшей неделе.

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