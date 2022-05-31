Шольц пообещал ФРГ «самую большую армию в Европе» среди стран НАТО

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В скором времени Германия будет обладать самой большой конвенциональной армией на территории Европы, которая будет превосходить армии всех стран — членов Североатлантического альянса (НАТО). Об этом во вторник, 31 мая, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

— Германия вскоре будет располагать самой большой традиционной армией в рамках НАТО в Европе, — отметил политик.

По его словам, такая армия поможет обеспечить безопасность страны, а также укрепит безопасность союзников, передает РИА Новости.

30 мая Олаф Шольц заявил, что Европейскому союзу необходимо «действовать сообща» в отношении России.

28 мая президент России Владимир Путин в ходе переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем заявил об опасном характере продолжающейся накачки Украины западным оружием.

Кроме того, канцлер заявил, что западная сторона не хочет, чтобы Киеву навязали мир на чужих условиях. По его словам, на данном этапе мировое сообщество переживает поворотный момент. При этом Германия не будет предпринимать каких-либо действий, которые сделают НАТО стороной конфликта на Украине.