«Эротические сцены увидите»: Басков рассказал о своем первом фильме

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Российский певец Николай Басков поделился деталями своего будущего первого фильма и пошутил насчет присутствия в нем эротических сцен.

В последнее время Басков изобилует творческими инициативами. Ранее он предложил создать альтернативную версию Евровидения, а потом решил стать актером. Певец даже открыл собственную киностудию и придумал сюжет первого фильма.

По словам певца, это будет кино о русском артисте, который служит разведчиком. В главной роли Басков планирует выступить самостоятельно.

— Эротические сцены увидите. Я готовлюсь, — в шутку пообещал певец.

Партнершей для будущей премьеры может стать актриса Олеся Судзиловская, у нее уже есть опыт съемки в клипах Баскова.

По словам Судзиловской, одним фильмом идеи Баскова не ограничиваются. Она рассказала, что на ее дне рождения 20 мая Николай Басков с Филиппом Киркоровым обсуждали другой интересный кинопроект, сообщает Пятый канал.

Другой идеей народного артиста стала перепись всех музыкантов страны. По его словам, это позволит лицензировать артистов. Басков отметил, что лицензирование можно сравнить с получением водительских прав. Это позволит получать определенные привилегии и фиксировать нарушения.