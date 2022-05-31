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В Подмосковье выросло производство мяса и яиц

Ирина Игнатенко
Общество
В Подмосковье выросло производство мяса и яиц
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

В Московской области производство скота и птицы за четыре месяца текущего года во всех категориях хозяйств составило 110,9 тысячи тонн. Это на четыре процента больше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Как отметил заместитель председателя правительства региона Георгий Филимонов, в Московской области наблюдается положительная динамика увеличения производства мяса птиц и яиц. Производство яиц выросло на 1,8 миллиона штук. По словам Филимонова, подобных показателей удалось достичь за счет комплекса проведенных мероприятий по развитию сельскохозяйственной отрасли.

Также сообщается, что 1 июня в Сергиевом Посаде стартует возведение птицеводческого комплекса по изготовлению инкубационных яиц.

Рост промышленного производства в Подмосковье за четыре месяца 2022 года составил 7,3 процента по сравнению с тем же периодом прошлого года. Об этом сообщила министр экономики и финансов Московской области Наталия Масленкина.

Подмосковье Производство Яйца
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