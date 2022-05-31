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Андрей Бочкарев оценил готовность дублера Киевского и Калужского шоссе в ТиНАО

Александр Афонин
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Андрей Бочкарев оценил готовность дублера Киевского и Калужского шоссе в ТиНАО
Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Строительство дороги Мамыри — Пенино — Шарапово в Троицком и Новомосковском округах (ТиНАО) завершено на 20 процентов. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев во вторник, 31 мая.

— На сегодняшний день выполнено устройство 40 процентов дорожного покрытия, за исключением верхнего слоя. Также в настоящее время ведутся работы по монтажу и переустройству инженерных коммуникаций, — сказал он.

Заммэра добавил, что было принято решение разделить строительство трассы на две очереди. Возведение первой очереди началось в 2020 году. Ее протяженность составляет 8,3 километра. Второй — 1,9 километра.

Руководитель Департамента развития новых территорий города Москвы Владимир Жидкин отметил, что специалисты закончили подземную часть и подпорные стенки путепровода. На стройплощадке моста через реку Сосенку частично оборудованы подходы и выполнена подготовка грунта к монтажу свайного основания под опоры.

Накануне Бочкарев рассказал об увеличении количества выданных разрешений на строительство в ТиНАО. По его словам, с начала 2022 года было выдано 68 разрешений, что на 48 процентов больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Андрей Бочкарев Троицкий административный округ (ТАО) Новомосковский административный округ (НАО)
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