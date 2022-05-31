Столичные врачи вылечили 308 человек от коронавируса за сутки

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Московские врачи за минувшие сутки вылечили 308 граждан от коронавирусной инфекции. Об этом во вторник, 31 мая, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 в столице.

Всего после прохождения лечения от COVID-19 в городе выздоровели более 2,5 миллиона граждан. За прошедшие 24 часа в столице выявили 190 новых случаев заражения ковидом.

При этом госпитализированными в медицинские учреждения оказались 134 человека. Также 14 москвичей скончались в результате осложнений при заболевании, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Ведущие медицинские эксперты в беседе с «Вечерней Москвой» рассказали, возможна ли совместная мутация оспы обезьян и коронавируса. Врач Александр Мясников выразил мнение, что идея о соединении вирусов не является безумной. В свою очередь главный научный сотрудник Центра Гамалеи Анатолий Альтштейн подтвердил заявление Мясникова.

20 мая иммунолог Николай Крючков заявил, что россияне пережили в начале мая «скрытую» вспышку коронавирусной инфекции. Он отметил, что до конца лета не стоит ожидать больших всплесков заболеваемости.