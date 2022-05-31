В Сети TikTok заблокировали аккаунт RT DE

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Аккаунт RT DE в социальной сети TikTok заблокирован. Все видео и подписчики были удалены.

Ранее, в начале марта доступ к профилю ограничили на территории ЕС, но 17 мая он был восстановлен. От имени соцсети телеканалу пояснили, что аккаунт якобы «нарушал правила сообщества».

Главный редактор RT Маргарита Симоньян прокомментировала решение Евросоюза запретить работу RT на территории ЕС. По ее словам, в Европе всегда пытались придумать повод, чтобы раз и навсегда избавиться от неудобного конкурента с огромной аудиторией и миллионными просмотрами.

27 февраля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что в ЕС запретят работу Sputnik и RT, а также их дочерних структур.

Неизвестные украли из российского представительства TikTok в Москве технику на сумму более миллиона рублей. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в правоохранительных органах в субботу, 21 мая.