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Предприятие общественного питания возведут в Зеленограде

Александр Афонин
Город
Предприятие общественного питания возведут в Зеленограде
Фото: Мария Лукина / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Зеленоградский административный округ, район Савёлки Карта всех событий

В Зеленограде планируется строительство предприятия общественного питания на 50 мест. Об этом во вторник, 31 мая, сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

— Участок находится в зоне уже сформированной застройки, и будущее предприятие будет востребовано среди местных жителей, при этом не меняя кардинально саму городскую среду в этом районе. Плюс — мы создадим дополнительные рабочие места, — сказала она.

Княжевская отметила, что участок под предприятие будет реализован на торгах

Заведение планируется построить в районе Савелки. Площадь участка составит около 0,2 гектара. Планируемая площадь здания оценивается в 400 квадратных метров.

Помимо этого, инвестору предстоит организовать автомобильную парковку рядом со зданием.

До этого Юлиана Княжевская сообщила, что в деревне Рассказовка в Новой Москве планируют построить культурно-досуговый многофункциональный центр. Он будет рассчитан на 1000 человек, включая сотрудников. Внутри расположат помещения для развития креативно-творческой деятельности различных групп населения.

Строительство Зеленоград Юлиана Княжевская
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