Суд на Украине вынес приговоры двум российским военным

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Украинский суд вынес приговоры для российских военнослужащих Александра Бобыкина и Александра Иванова. Они обвиняются в нарушении законов и обычаев войны. Об этом стало известно во вторник, 31 мая.

Согласно решению суда, Бобыкину и Иванову назначено наказание в виде 11 с половиной лет лишения свободы.

Отмечается, что в ходе рассмотрения дела военнослужащие признали свою вину. Сторона обвинения просила назначить наказание в виде максимального срока по указанной статье — 12 лет. Сторона защиты, наоборот, настаивала на восьми годах лишения свободы, передает РИА Новости.

23 мая стало известно, что Украинский суд приговорил российского военнослужащего Вадима Шишимарина к пожизненному заключению. Сообщалось, что решение можно будет обжаловать в апелляционном суде.

24 мая генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что возможен обмен российского военнослужащего Вадима Шишимарина, приговоренного украинским судом к пожизненному тюремному заключению. Однако она не стала раскрывать подробностей.