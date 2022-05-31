Андрей Бочкарев: Завершается возведение путепровода через Кавказский бульвар

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Россия, Москва, Кавказский бульвар Карта всех событий

Путепровод через Кавказский бульвар будет частью Московского скоростного диаметра от улицы Маршала Шестопалова до Павелецкого направления Московской железной дороги, его готовность оценивают в 90 процентов. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Завершен монтаж пролетного строения, ведутся гидроизоляция и работы по устройству выравнивающего слоя. Идет подготовка к укладке асфальтобетонной смеси, — рассказал Бочкарев.

По словам главы Строительного комплекса, технический пуск движения по путепроводу через Кавказский бульвар запланирован на конец лета 2022 года.

Генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов напомнил, что, помимо путепровода через Кавказский бульвар, на участке скоростного диаметра от улицы Маршала Шестопалова до Павелецкого направления железной дороги строятся еще три путепровода. Они наведены через Кантемировскую улицу, реку Городню и Котляковский ручей.

— Все мостовые сооружения находятся в высокой степени готовности. На путепроводах через реку Городню и через Котляровский ручей идет укладка первого слоя асфальтобетонного покрытия. На путепроводе через Кантемировскую улицу к этим работам готовятся, завершено устройство оклеечной гидроизоляции пролетного строения, — отметил Кравцов.

В начале года Сергей Собянин объявил о решении объединить Северо-Восточную и Юго-Восточную хорды в новую городскую магистраль под названием «Московский скоростной диаметр». По словам главы города, диаметр разгрузит крупные магистрали столицы и улучшит экологическую ситуацию.