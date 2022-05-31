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Предприниматели воспользовались Инвестиционным порталом Москвы более 200 тысяч раз

Александр Афонин
Город
Предприниматели воспользовались Инвестиционным порталом Москвы более 200 тысяч раз
Фото: https://pixabay.com

Предприниматели записались более 200 тысяч раз на осмотр объектов торгов через Инвестиционный портал столицы. Об этом во вторник, 31 мая, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— Онлайн-инструменты Инвестпортала призваны облегчить ведение предпринимательской деятельности в столице. Самый популярный сервис сайта — электронная запись на осмотр объекта торгов, — сказал он.

Руководитель департамента информационных технологий Эдуард Лысенко добавил, что для удобства предпринимателей вся информация о торгах городской недвижимостью собрана в отдельном разделе личного кабинета «Мои торги».

Руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский отметил, что подать заявку на осмотр объекта можно через мобильный телефон. Для этого необходимо перейти в раздел «Торги».

Запись на осмотр недвижимости осуществляется не позднее двух рабочих дней до окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

20 мая стало известно, что Москва сдаст в аренду 24 помещения для бизнеса. С победителями торгов будут заключены контракты сроком на 10 лет.

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