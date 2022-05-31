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Болгария добилась исключения из эмбарго Евросоюза на импорт нефти из РФ

Полина Долганова
В мире
Болгария добилась исключения из эмбарго Евросоюза на импорт нефти из РФ
Фото: Pixabay

Болгария добилась исключения из эмбарго Евросоюза на поставки нефти из России в течение ближайших двух лет. Об этом во вторник, 31 мая, сообщил премьер-министр страны Кирил Петков.

— Сегодня появится общее заключение, в котором нет точных деталей по странам, но в реальных соглашениях, которые будут опубликованы через два дня, у Болгарии будет отдельный пункт с отступлениями конкретно для нас, — заявил политик.

Он добавил, что такое положение дел даст Болгарии возможность адаптировать сектор нефтепереработки к импорту нефти из других государств, передает РИА Новости.

До этого основатель сингапурской аналитической компании Vanda Insights Вандана Хари заявила, что дорогостоящие попытки Евросоюза заменить энергетические ресурсы из России на альтернативные вызывают перебои на мировом рынке и провоцируют рост инфляции. Она отметила, что стремление стран Европы снизить закупки российского газа и нарастить импорт СПГ провоцирует конкуренцию за этот ресурс.

Накануне экономист Вячеслав Зайченко предположил, до каких максимальных значений может дойти стоимость барреля нефти.

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