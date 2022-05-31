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Почти все жители дома на улице Шумилова выбрали квартиры в новостройке по реновации

Александр Афонин

Сюжет: 

Программа реновации жилья в Москве
Город
Почти все жители дома на улице Шумилова выбрали квартиры в новостройке по реновации
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин
Россия, Москва, улица Шумилова, 4 Карта всех событий

99 процентов участников программы реновации из дома 22 на улице Шумилова определились с новым жильем. Об этом рассказал руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин во вторник, 31 мая.

— Новостройка на улице Шумилова возведена по индивидуальному проекту. В доме установлены современные лифты, которые оборудованы визуальными и тактильными средствами информации, — сказал он.

Первый этаж новостройки был отведен для магазинов, кафе, секций для детей. В жилой части здания разместили колясочную и комнату для консьержа.

Отмечается, что всего в Кузьминках на данный момент в новые квартиры переезжают жители 12 домов, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов рассказал, что в столичном районе Кузьминки в следующем году будет введена в эксплуатацию новостройка по программе реновации. Она будет рассчитана на 357 квартир. Три из них оборудуют для маломобильных жильцов. Специалисты увеличат ширину коридоров и установят специальную сантехнику.

Москва Реновация Район Кузьминки
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