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Рафик Загрутдинов рассказал о ходе строительства дома по реновации в районе Кузьминки

Александр Афонин

Сюжет: 

Программа реновации жилья в Москве
Город
Рафик Загрутдинов рассказал о ходе строительства дома по реновации в районе Кузьминки
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru
Россия, Москва, Есенинский бульвар Карта всех событий

В столичном районе Кузьминки в следующем году будет введена в эксплуатацию новостройка по программе реновации. Об этом во вторник, 31 мая, сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

— В районе Кузьминки по адресу Есенинский бульвар, земельный участок 1, в следующем году введут в эксплуатацию жилой дом для переселения по программе реновации. В настоящее время ведутся работы по устройству фундаментной плиты здания, — сказал он.

Новостройка будет рассчитана на 357 квартир. Три квартиры оборудуют для маломобильных жильцов, в них будет увеличена ширина коридоров и установлена специальная сантехника.

Здание выполнят в форме буквы «г». Оно будет состоять из трех блоков, каждый из которых отличается своим композиционным решением фасада.

Помимо этого, Рафик Загрутдинов сообщил, что в районе Кузьминки в следующем году появится еще одна новостройка по программе реновации. Она будет рассчитана на 189 квартир: однокомнатные — 43, двухкомнатные — 123, трехкомнатные — 23.

Рафик Загрутдинов Реновация Район Кузьминки
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