Рафик Загрутдинов рассказал о ходе строительства новостройки по реновации в районе Кузьминки

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Россия, Москва, Зеленодольская улица, вл30 Карта всех событий

В столичном районе Кузьминки в следующем году будет введена в эксплуатацию новостройка, возведенная по программе реновации. Об этом в пятницу, 27 мая, сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

— В районе Кузьминки по адресу улица Зеленодольская, владение 30, земельный участок 1, в следующем году введут в эксплуатацию жилой дом для переселения по программе реновации. В настоящее время ведутся работы по устройству фундаментной плиты здания, — отметил он.

Сама новостройка рассчитана на 189 квартир: однокомнатные — 43, двухкомнатные — 123, трехкомнатные — 23. При этом жилой дом будет состоять из одной секции.

Помимо этого, глава столичного департамента рассказал о строительстве и проектировании восьми жилых домов по программе реновации в столичном районе Можайский. Новостройки возводят по адресам: улица Говорова, владение 14/16; улица Горбунова, владение 11/3; улица Гродненская, владение 7/9; улица Красных Зорь, владение 23/25; улица Толбухина, владение 2/4, и улица Петра Алексеева, владение 12.

Также стало известно о появлении жилого дома в монохромной гамме с треугольными пилонами в Нижегородском районе Москвы. Он будет построен в рамках программы реновации.