В ЕК сообщили, что запрет экспорта сырой нефти из РФ отложат на полгода

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Эмбарго Евросоюза на закупки российской сырой нефти вступит в силу через шесть месяцев после введения санкций, а запрет на нефтепродукты — через восемь месяцев. Об этом во вторник, 31 мая, сообщили в пресс-службе Европейской комиссии.

Уточняется, что санкции распространяются исключительно на танкерные поставки, но не касаются поставок по нефтепроводу «Дружба», передает ТАСС.

До этого стало известно, что Болгария добилась исключения из эмбарго Евросоюза на поставки нефти из России в течение ближайших двух лет.

Лидеры государств Европейского союза (ЕС) по результатам первого дня саммита, который прошел в понедельник, 30 мая, в бельгийском Брюсселе, договорились о частичном запрете на импорт нефти из России, сообщил руководитель Евросовета Шарль Мишель. По словам председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, к концу нынешнего года страны Евросоюза намерены фактически сократить импорт нефти из России на 90 процентов. Шарль Мишель также подтвердил, что в шестом пакете санкций, частью которого станет нефтяное эмбарго, значатся и другие меры, среди которых, в частности, отключение Сбербанка от SWIFT.