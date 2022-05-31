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Подмосковные школьники рассказали о победе на Азиатской олимпиаде по физике

Ирина Игнатенко
Общество
Подмосковные школьники рассказали о победе на Азиатской олимпиаде по физике
Фото: Официальный сайт Рособорнадзора

Подмосковные школьники Вадим Ерин и Олег Калашников рассказали, как им удалось победить на Азиатской олимпиаде по физике, которая считается самой сложной в мире.

Ерин, завоевавший золотую медаль, признался, что в этом году задания показались ему слишком простыми. Школьнику удалось набрать 48 баллов из 50.

— Азиатская олимпиада, по сути, там участвуют все азиатские страны, то есть как раз наши главные соперники и самые сильные физики, в первую очередь китайцы, конечно. Обычно это самая сложная по уровню заданий олимпиада, но в этом году что-то пошло не так и дали задания очень простые, — рассказал он в комментарии «360».

Юноша отметил, что его следующая цель — Международная физическая олимпиада.

Одиннадцатиклассник Олег Калашников также получил золото. Он отметил, что волновался перед объявлением результатов, так как шел к этой цели на протяжении целого года.

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил столичных школьников с победой на Всероссийской олимпиаде. Поздравление было опубликовано на официальной странице главы города «ВКонтакте» 25 мая.

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