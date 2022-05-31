Проект «Мос.Облако» получил премию TAdviser IT Prize

Фото: Владимир Новиков, Вечерняя Москва

Проект «Мос.Облако» стал обладателем национальной награды в сфере информационных технологий в корпоративном секторе TAdviser IT Prize в номинации «Цифровое лидерство». Об этом во вторник, 31 мая, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— Создание удобных цифровых сервисов для жителей и бизнеса невозможно без цифровизации всей системы городского управления. Поэтому десять лет назад Москва начала планомерно переводить в цифровой формат в том числе хозяйственную деятельность органов власти, а затем и подведомственных учреждений. Со временем эти решения вошли в состав масштабной платформы «Мос.Облако», которая сегодня является одним из ключевых инструментов управления городом, — рассказал министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.

«Мос.Облако» — это уникальный проект в сфере управления ресурсами (ERP) в госсекторе. Он был создан, как уточняется, на основе исключительно российских технологий, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Также стало известно о продлении приема заявок на участие в конкурсе «Лучший реализованный проект в области строительства» вплоть до 10 июня. За 22 года конкурсный отбор прошли более 3500 проектов, в разные годы победителями становились знаковые для Москвы проекты-символы: Московский концертный зал «Зарядье», Северный речной вокзал, Дворец гимнастики Ирины Винер-Усмановой.