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Жителей России стало больше на два миллиона человек

Евгений Белоусов
Общество
Жителей России стало больше на два миллиона человек
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Согласно предварительным результатам Всероссийской переписи населения, число россиян увеличилось на два миллиона человек. Больше всего населения проживает в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, а также в Краснодарском крае. Об этом во вторник, 31 мая, сообщили в Росстате.

Самыми многонаселенными регионами страны оказались Москва, Московская область, Краснодарский край, Санкт-Петербург, Свердловская и Ростовская области, а также республики Башкортостан и Татарстан. В этих регионах проживает треть всего населения России.

Кроме того, в клуб российских городов-миллиоников по результатам переписи попали Краснодар, Красноярск, Пермь и Воронеж. Теперь всего в России 16 городов, население которых превышает миллион человек.

Окончательные результаты переписи будут опубликованы до 31 декабря 2022 года. До этой даты Росстат будет каждый месяц публиковать обновленные результаты, пишет «Российская газета».

В апреле сообщалось, что, согласно итогам Всероссийской переписи населения, всего в стране на 2022 год проживают порядка 147 миллионов человек.

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