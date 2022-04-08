Около 147 миллионов человек: Росстат озвучил первые результаты переписи населения

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Согласно итогам Всероссийской переписи населения, в РФ проживает порядка 147 миллионов человек на 2022 год. Об этом передает корреспондент «Вечерней Москвы» с брифинга главы Росстата Павла Малкова в пятницу, 8 апреля.

Отмечается, что итоговое значение переписи еще может измениться, так как Росстат все еще продолжает проверять полученные из разных источников данные. Однако возможные изменения буду составлять всего 0,2–0,3 процента.

— Эти данные еще могут корректироваться, но не более чем на 500 тысяч человек в большую или меньшую сторону, — уточнил Малков.

Опубликованная в начале года оценка Росстата составляла 145,5 миллиона человек. Такие расхождения с нынешней оценкой результатов переписи объясняются тем, что каждая перепись задает «нулевую отметку», в которой со временем начинает накапливаться погрешность. Она исправляется на следующей переписи.

— Около 25 миллионов человек заполнили переписные листы в онлайне. Это больше чем мы рассчитывали, — добавил замглавы Росстата Сергей Окладников.

В Росстате также отметили, что рост населения Москвы и Подмосковья показывает недоучет ежегодно фиксируемого миграционного прироста населения в регионе. Предварительные итоги переписи будут опубликованы уже в апреле, а с мая по декабрь будут ежемесячно выпускаться окончательные итоги по различным направлениям и темам.

Так, в мае будут опубликованы данные о численности по стране и регионам. Окончательные итоги переписи будут подведены в декабре, передает корреспондент «ВМ».

28 января сообщалось, что, по данным Росстата, естественная убыль населения в России в 2021 году составила 1,04 миллиона человек. По данным ведомства, в январе — декабре 2021 года смертность в стране увеличилась на 15,1 процента и составила 2,445 миллиона человек (за 2020 год — 2,124 миллиона человек).