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Директора школы в Екатеринбурге могут уволить из-за «ЛГБТ-танца» учеников

Евгений Белоусов
Общество
Директора школы в Екатеринбурге могут уволить из-за «ЛГБТ-танца» учеников
Фото: Pexels

Директора екатеринбургской школы, в которой ученики на конкурсе исполнили экстравагантный танец, следует уволить. Такое мнение во вторник 31 мая, высказал министр образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Биктуганов.

— Совершенно очевидно, что в данном случае организаторами конкурса не было уделено должного внимания тому, что дети ставят, какие смыслы они пытаются вложить в свое выступление, — заявил он.

По словам Биктуганова, выступление школьников вызвало недоумение родительского сообщества. Именно поэтому он считает, что директора школы необходимо уволить.

В социальных сетях распространилось видео с танцевального конкурса в гимназии №12 в Екатеринбурге. На нем ученики десятого класса исполнили танец с элементами тверка и чирлидинга. В конце танца мальчики сняли розовые футболки, под которыми оказались портупеи. Как сообщили в мэрии, сами школьники просто в шутку поставили танец-пародию, который не несет никакой ЛГБТ-пропаганды, передает РИА Новости.

7 февраля стало известно, что в декабре 2021 года учительницу гимназии № 168 в Санкт-Петербурге Серафиму Сапрыкину вынудили уволиться после того, как она прочитала ученикам стихи репрессированных поэтов Хармса и Введенского. Директор образовательного учреждения 80-летняя Светлана Лебедева после тематического урока собрала совещание и выдвинула педагогу ультиматум: или уволиться, или уйти по статье утраты доверия.

Директор гимназии утверждала, что Введенский и Хармс являются «врагами народа» и «пособниками фашистов» — за это они были схвачены в свое время НКВД. Педагог попыталась напомнить Лебедевой, что поэты давно уже оправданы посмертно, но это не убедило женщину.

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