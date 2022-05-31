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Путин поддержал идею присвоить спасшему товарищей лейтенанту Цыдыпову звание Героя России

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Общество
Путин поддержал идею присвоить спасшему товарищей лейтенанту Цыдыпову звание Героя России
Фото: Администрация президента РФ

Президент РФ Владимир Путин поддержал идею присвоить звание Героя России лейтенанту Балдану Цыдыпову. Об этом президент заявил во вторник, 31 мая.

— Он тяжело ранен, стопа ампутирована, в общем, много операций предстоит. Но он молодец, хорошо держится, — рассказал российскому лидеру глава Бурятии Алексей Цыденов.

По его словам, лейтенант развернул свой БТР и прикрыл колонну своих сослуживцев во время внезапной атаки украинской армии. Офицер подбил технику противника и спас 150 человек.

Глава республики добавил, что в специальной военной операции на Украине участвует много бурятов, а абсолютное большинство жителей республики поддерживают политику российского правительства, передает ТАСС.

До этого министр обороны России Сергей Шойгу принял участие во вручении золотых звезд Героя России участникам специальной военной операции России на Украине. Высшую награду получили командир штурмового авиационного полка, подполковник Дмитрий Литвинов и штурман истребительного авиационного полка майор Виктор Дудин.

24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий, подчеркнул он.

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