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Степан Орлов: Последовательная индексация соцвыплат позволит увеличить объем помощи москвичам

Араз Салехов
Город
Степан Орлов: Последовательная индексация соцвыплат позволит увеличить объем помощи москвичам
Фото: Андрей Любимов / АГН Москва

Последовательная индексация социальных выплат даст возможность увеличить объем помощи москвичам. Об этом во вторник, 31 мая, сообщил заместитель председателя Мосгордумы Степан Орлов.

— Каждый из этих индикаторов повлияет на весь комплекс социальной помощи: это и жилищные субсидии, и социальные пособия для семей с детьми, для пенсионеров, различных категорий льготников, которые получают поддержку от города. Повышение поможет должным образом увеличить объемы помощи, которые направляются москвичам, — отметил он.

При этом парламентарий добавил, что решение мэра Москвы Сергея Собянина о повышении минимальной заработной платы и величины прожиточного минимума на десять процентов является частью последовательной и системной социальной политики города, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Глава города повысил минимальную заработную плату в столице на десять процентов. С 1 июня 2022 года она составит 23 508 рублей в месяц. Также на десять процентов увеличат прожиточный минимум в Москве, он составит в расчете на душу населения 20 585 рублей; для трудоспособных граждан — 23 508 рублей; для пенсионеров — 15 410 рублей; для детей — 17 791 рубль.

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