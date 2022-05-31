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Московским таксистам рассказали об изменении правил проезда по некоторым выделенным полосам города

Араз Салехов
Город
Московским таксистам рассказали об изменении правил проезда по некоторым выделенным полосам города
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва
Россия, Москва, шоссе Энтузиастов Карта всех событий

Столичным таксистам рассказали об изменении правил проезда по выделенным полосам на некоторых улицах столицы. Об этом во вторник, 31 мая, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

— Для того, чтобы городской транспорт ехал без задержек, а пассажиры приезжали вовремя, мы изменим правила проезда по выделенным полосам для такси, — говорится в сообщении.

Так, водителям такси ограничат проезд с 20 июня на улице Обручева — от улицы Новаторов до Ленинского проспекта; с 25 июня на шоссе Энтузиастов — от Главной аллеи до Электродного проезда.

В Telegram-канале «Дептранс.Оперативно» отметили, что теперь движение на этих выделенных полосах, по которым проезжает 16 маршрутов автобусов, будет еще быстрее.

Также стало известно об изменении схемы движения на пересечении проспекта Генерала Дорохова и улицы Рябиновой с 28 мая. Таким образом, будут отменены левые повороты с проспекта Генерала Дорохова на улицу Рябиновую для всех. Движение по участку сможет осуществлять только городской транспорт.

Помимо этого, на пересечении проспекта и улицы будет организована выделенная полоса для автобусов.

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