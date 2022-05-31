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Врач-кардиолог рассказала, кому может грозить внезапная сердечная смерть

Антон Махов
Анастасия Харламова

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Эксклюзивы ВМ
Общество
У кого чаще диагностируют «внезапную сердечную смерть»
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Внезапную сердечную смерть в чаще всего диагностируют у молодых людей. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала врач-кардиолог Юлия Маршинцева.

Кроме того, по словам специалиста, в группе риска находятся люди, у которых есть наследственные сердечные заболевания.

— Те люди, у кого есть наследственные сердечные заболевания, или у их близких родственников была внезапная сердечная смерть, должны понимать, что они подвержены риску. Однако на 100 процентов никто не может сказать, с чем это связано. Согласно медицинской статистике и исследованиям нет определенных факторов, которые точно сигнализируют о возможном появлении данного диагноза, — пояснила Маршинцева.

Врач-кардиолог добавила, что от такой смерти не застрахованы даже люди, которые занимаются спортом и ведут здоровый образ жизни.

Маршинцева также рассказала «Вечерней Москве», как проявляется данная болезнь и можно ли ее предотвратить.

30 мая стало известно, что балерина Алеся Лазарева из труппы московского Театра классического балета скончалась от внезапной сердечной смерти. У девушки до трагедии не наблюдалось никаких проблем со здоровьем. Об этом рассказала ее мать.

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