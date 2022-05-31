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Захарова назвала здравым решение Южной Осетии приостановить указ о референдуме

Евгений Белоусов
В мире
Захарова назвала здравым решение Южной Осетии приостановить указ о референдуме
Фото: МИД РФ

Россия готова провести консультацию с правительством Южной Осетии по поводу дальнейшей интеграции обеих стран. Об этом во вторник, 31 мая, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

— Что касается непосредственно референдума, то, разумеется, такой вопрос требует тщательного анализа и обсуждения между сторонами, — заявила она.

По словам Захаровой, инициатива о проведении референдума по вхождению Южной Осетии в состав России принадлежала бывшему президенту Анатолию Бибилову. Однако он не успел согласовать ее с российской властью.

Поэтому Москва считает здравым решение нынешнего президента Алана Гаглоева о приостановке указа о референдуме для дальнейшей консультации с Россией, говорится на сайте МИД РФ.

Гаглоев во время встречи с депутатами парламента I созыва приостановил указ бывшего главы республики Анатолия Бибилова о референдуме для присоединения к России и заявил о необходимости детально обсудить вопрос и прийти к единому мнению.

В апреле Анатолий Бибилов рассказал, что в Южной Осетии могут состояться два референдума. Первый будет посвящен вхождению в состав России, а второй — воссоединению с Северной Осетией. Он отметил, что подобные примеры объединения российских регионов уже имеются.

Мария Захарова Россия Южная Осетия
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