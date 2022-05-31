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Драгни: Предоставление статуса кандидата в ЕС Украине не предвидится

Лейла Алиева
В мире
Драгни: Предоставление статуса кандидата в ЕС Украине не предвидится
Фото: governo.it

Предоставление статуса кандидата в ЕС Украине в настоящее время не предвидится. Об этом во вторник, 31 мая, сообщил премьер-министр Италии Марио Драги.

— Я поддерживаю с самого начала вхождение Украины в ЕС. Все крупные страны ЕС возражают против статуса кандидата Украины в ЕС, исключая Италию. Мы можем запросить статус кандидата, но сейчас это не предвидится из-за оппозиции стран, — отметил он.

Итальянский премьер-министр также добавил, что Еврокомиссия рассматривает введение ускоренной процедуры, передает ТАСС.

До этого стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский потребовал принять Украину в Евросоюз (ЕС) по новому порядку, которого еще нет. Однако в США назвали требование Зеленского к Евросоюзу невыполнимым.

23 мая глава бюро международной политики канцелярии польского президента Якуб Кумох заявил, что несколько западных стран блокируют предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС. Он отметил, что президент Польши Анджей Дуда будет лоббировать предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС на экономическом форуме в Давосе.

Украина Евросоюз (ЕС) Италия
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