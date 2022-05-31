Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

В столице стартовал проект «Твой город — твое дело», в ходе которого сотрудники правительства Москвы и подведомственных организаций расскажут жителям города о своей работе. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства.

— Чтобы каждый житель и гость столицы чувствовал себя комфортно, уверенно и безопасно, тысячи сотрудников правительства Москвы ежедневно выполняют свою работу. О вкладе каждого специалиста в общее дело хочется рассказать всем москвичам, — говорится в сообщении.

Сотрудники мэрии смогут поделиться личным опытом, предложить на рассмотрение сложный кейс, масштабный градостроительный проект или идею для стартапа. Для участия в проекте необходимо перейти по ссылке на Карьерный портал столичного правительства, написать текст о своей работе, загрузить подходящую фотографию, после чего создать авторский плакат о своем деле, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Также стало известно о продлении приема заявок на участие в конкурсе «Лучший реализованный проект в области строительства» до 10 июня. За 22 года конкурсный отбор прошли более 3500 проектов, в разные годы победителями становились знаковые для Москвы проекты-символы: Московский концертный зал «Зарядье», Северный речной вокзал, Дворец гимнастики Ирины Винер-Усмановой.