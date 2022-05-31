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Пожилой москвич угнал автомобиль ВАЗ на юго-западе Москвы

Елена Самойлова
Происшествия
Пожилой москвич угнал автомобиль ВАЗ на юго-западе Москвы
Фото: Сергей Шахиджанян / Вечерняя Москва
Россия, Москва, улица Новаторов Карта всех событий

Пожилой москвич угнал автомобиль ВАЗ с парковки на юго-западе Москвы. Об этом во вторник, 31 мая, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу.

По данным ведомства, мужчина воспользовался отсутствием людей на парковке на улице Новаторов и похитил автомобиль марки ВАЗ. На машине были установлены специальные колеса для проселочной местности.

Сумма материального ущерба превысила 200 тысяч рублей. В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого. Им оказался 61-летний житель столицы.

Он сознался, что успел продать ВАЗ, а вырученными деньгами распорядился по своему усмотрению.

В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

27 мая сообщалось, что молодой человек украл телефон у спящего пассажира электрички Москва — Нара.

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