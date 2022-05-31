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Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в Крюкове завершается

Лейла Алиева
Город
Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в Крюкове завершается
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru
Россия, Москва, Зеленоградский административный округ, район Крюково Карта всех событий

В столичном районе Крюково заканчивается строительство физкультурно-оздоровительного комплекса. Об этом во вторник, 31 мая, сообщил руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

— На объекте завершились монолитные и кровельные работы, близятся к окончанию фасадные. Также специалисты занимаются отделкой и монтажом инженерных сетей, — отметил он.

Кроме того, специалисты оборудуют несколько бассейнов для взрослых и детей, тренажерный зал, зону для групповых занятий и сопутствующие помещения, а площадь трехэтажного здания будет 6,5 тысячи квадратных метров, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов сообщил о строительстве физкультурно-оздоровительный комплекс с двумя бассейнами в районе Внуково. Отмечается, что комплекс будет включать в себя бассейн 25х16 метров на восемь дорожек, бассейн 10х6 метров для обучения плаванию детей от 7 до 10 лет, тренажерный зал площадью 200 квадратных метров, а также сопутствующие вспомогательные, административные, бытовые, технические и технологические помещения, а также буфет.

Строительство Сергей Левкин Зеленоградский административный округ (ЗелАО)
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