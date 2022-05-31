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Эксперт спрогнозировал падение цен на жилье в Москве

Рафаэль Залян
Лейла Алиева

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Город
Эксперт спрогнозировал падение цен на жилье в Москве
Фото: moscow-live

Представитель Гильдии риелторов России Константин Апрелев в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, когда в столице ожидается падение цен на жилье.

По словам эксперта, аналитики считают стоимость стройматериалов по мартовским показателям, а это период, когда отечественная валюта дважды просела, вызвав необоснованный рост на глобальном продовольственном рынке. Однако к настоящему моменту рубль не только отыграл свою платежеспособность, но и вырос по отношению к ключевыми иностранным валютам.

Это позволяет поставить под сомнение утверждение крупных игроков на рынке недвижимости, касающееся прогнозируемого увеличения цен на жилье. Более того, укрепившийся рубль дает основание предполагать, что цены на стройматериалы пойдут вниз.

— Это полностью исключает версию о том, что цены на жилье трехкратно взлетят в конце года. Как раз если смотреть на данные агрегаторов, то можно заметить, что уже сейчас в Москве цены на жилье снизились на один процент и, скорее всего, такой темп продолжится, — заключил эксперт.

До этого стало известно, что в мае этого года средняя стоимость новой квартиры в столице снизилась на два процента. Так, средняя стоимость однокомнатной новостройки в Москве в мае составляет 10,86 миллиона рублей, что на четыре процента дешевле, чем в апреле. Квадратный метр в среднем стоит около 286 тысяч рублей, что на два процента ниже апрельских показателей.

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