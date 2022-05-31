Матвиенко: Россия готова к переговорам с Украиной и подписанию мирного соглашения

Фото: Пресс-служба Совфеда

Россия была уже готова подписать с Украиной мирное соглашение. Согласно ему, последняя бы осталась внеблоковым государством. Об этом во вторник, 31 мая, сообщила спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко.

— Мы отвели войска от Киева, Харькова, уже практически было подготовлено соглашение, которое устраивало Украину и Россию. Главным условием там было, что Украина останется внеблоковым, нейтральным государством, как Австрия, например, что не будет ядерным государством, — рассказала она.

Однако «внешнее управление» Украины не позволило подписать Киеву соглашение. Тем не менее Россия все еще открыта для переговоров, подчеркнула Матвиенко. Но подобное стремление не наблюдается со стороны Украины, передает слова спикера Совфеда РИА Новости.

До этого глава российской делегации на переговорах и помощник президента РФ Владимир Мединский назвал Украину инициатором заморозки переговоров. Он отметил, что Россия всегда выступала за диалог с Киевом и никогда не отказывалась от него.

В свою очередь член Совета Федерации Алексей Пушков заявил, что украинский президент Владимир Зеленский не пойдет на переговоры с Россией, поскольку это не входит в его стратегию, равно как и в планы его западных кураторов.