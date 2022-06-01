Аэропорты хотят открыть магазины duty free на рейсах внутри России

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Российские аэропорты обратились к кабинету министров за разрешением открыть магазины беспошлинной торговли (duty free) для пассажиров, которые перемещаются внутри России. Об этом в среду, 1 июня, заявил совладелец и председатель совета директоров аэропорта Внуково Виталий Ванцев.

По данным РБК, воздушные гавани просят открыть магазины duty free для пассажиров внутрироссийских рейсов до конца следующего года. Эта мера может позволить аэропортам повысить доходы на фоне падения международного трафика, а пассажирам — даст доступ к продукции по ценам ниже рыночных, заметил Ванцев.

По данным журналистов, подобная инициатива рассматривалась в ходе встречи российского вице-премьера Андрея Белоусова с представителями бизнеса и не вызвала серьезных возражений. Близкий к российскому правительству источник РБК сообщил, что в настоящее время данный вопрос прорабатывается на уровне Федеральной таможенной службы (ФТС).

Накануне стало известно, что ФТС и Минпромторг одобрили предложение представителей бизнеса разрешить покупку товаров в беспошлинной зоне торговли гражданам, вылетающим из России в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС).